Для місцевих 12 грн, а для туристів — 20. Мер Києва назвав нові ціни на проїзд у громадському транспорті

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Сайт міського голови Києва Віталія Кличка

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що після опалювального сезону у комунальному транспорті столиці встановлять нову вартість однієї поїздки — вона залежатиме від того, чи місцевий пасажир. Однак остаточне рішення ще не ухвалили.

За його словами, вартість одноразового проїзду для киян можуть встановити на рівні 12 гривень, якщо ті придбають «Картку киянина». А от мешканці області матимуть змогу купити проїзний з цінником у 14 гривень.

Найбільше платитимуть туристи — чиновники розглядають тариф у 20 гривень.

Що робити жителям Києва без прописки і офіційного працевлаштування, і чи будуть вони платити 14 або 20 грн за проїзд — міський голова не пояснив.

Також Кличко зазначив, що у Києві збережуть усі пільги на безкоштовний проїзд для певних верств населення. Для утримання пільг та тарифі за проїзд, нижчих від собівартості, столиця щороку дотує у транспортну галузь 4,5 мільярда гривень.

За стандартами опалюваний сезон закінчується 15 березня, але якщо зберігається низька температура, зазвичай його продовжують. Після цього повинні будуть змінитися ціни на проїзд.