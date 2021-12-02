«Вечірня зоря». Ангелу Меркель провів марш військових зі смолоскипами, їй зіграли панк-рок

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У Берліні пройшла церемонія прощання з канцлером Ангелою Меркель, яка очолювала уряд Німеччини протягом 16 років.

Церемонія під назвою «Вечірня зоря» відбувалася за участю військових Бундесверу, що є найвищим знаком поваги громадянській людині від німецьких військ.

Церемонія розпочалася факельною ходою військових та закінчилася виконанням трьох композицій військовим оркестром. Їх обрала сама Меркель — це християнський гімн XVIII століття “Святий Бог, ми славимо імʼя Твоє” (Großer Gott, wir loben dich), пісня “Для мене повинен йти дощ із червоних троянд” (Für mich, sollʼs rote Rosen regnen) актриси Хільдегард Кнеф та панк-рок пісня “Ти забув кольорову плівку” (Du hast den Farbfilm vergessen) Ніни Хаген.