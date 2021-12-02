Україна продовжила дію мита на імпорт товарів із Росії ще на рік

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Марієнко Андрій / УНІАН

Кабінет міністрів продовжив термін дії митних ставок на імпорт товарів російського виробництва до кінця 2022 року.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 2 грудня.

«Проєктом постанови передбачається продовжити до 31 грудня 2022 року застосування пільгових ставок ввізного мита, встановлених Митним тарифом України (піднятих до рівня ставок режиму найбільшого сприяння СОТ) щодо імпорту товарів, країною походження яких є РФ», — йдеться в пояснювальній записці до постанови.