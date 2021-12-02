Синоптики оголосили штормове попередження: на заході України через снігопад і хуртовини може зупинитися транспорт

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Служба автомобільних доріг у Полтавській області / Facebook

У п’ятницю, 3 грудня, на заході України очікується різке погіршення погоди.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Так, у ніч проти п’ятниці та вранці у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській областях пройде значний сніг.

Також синоптики прогнозують налипання мокрого снігу, хуртовини, на дорогах ожеледицю (І рівень небезпечності, жовтий), а в Карпатах — сильний сніг (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

Окремо в Укргідрометцентрі попередили, що негода може призвести до порушення руху транспорту на дорогах і вулицях, а в Карпатах — подекуди і до його зупинки.