Синоптики оголосили штормове попередження: на заході України через снігопад і хуртовини може зупинитися транспорт
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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Служба автомобільних доріг у Полтавській області / Facebook
У п’ятницю, 3 грудня, на заході України очікується різке погіршення погоди.
Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
Так, у ніч проти п’ятниці та вранці у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській областях пройде значний сніг.
Також синоптики прогнозують налипання мокрого снігу, хуртовини, на дорогах ожеледицю (І рівень небезпечності, жовтий), а в Карпатах — сильний сніг (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).
Окремо в Укргідрометцентрі попередили, що негода може призвести до порушення руху транспорту на дорогах і вулицях, а в Карпатах — подекуди і до його зупинки.
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