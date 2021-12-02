Заступник голови МЗС Єгор Божок подав у відставку. Про причини повідомить пізніше

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Заступник міністра закордонних справ Єгор Божок написав заяву про відставку. Про це він повідомив у Twitter 2 грудня.

«Подав у відставку. Чому? Прийде час, розповім», — заявив Божок.

На посаді заступника міністра закордонних справ Божок з 14 березня 2019 року, однак він фігурував у справі пʼятого президента України Петра Порошенка, тому у червні 2020 року написав заяву про відсторонення, оскільки його дипломатичний статус начебто не давав можливості Офісу генпрокурора вести щодо нього розслідування. У квітні 2021 року він повідомив, що суд виправдав його у цій справі, а тому він повертається до Міністерства закордонних справ. Пробув Божок на посаді відтоді 8 місяців.