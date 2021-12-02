Убивство операторки на зйомках фільму: Алек Болдвін заявив, що не натискав на спусковий гачок
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Flickr / Children's Tumor Foundation
Американський кіноактор Алек Болдвін, який 22 жовтня на знімальному майданчику випадково застрелив з пістолета операторку, заявив, що не натискав на спусковий гачок.
Про це актор заявив в інтервʼю телекомпанії ABC, цитує Reuters.
«Спусковий гачок не було спущено. Я не спустив гачок. [...] Ні, ні, ні. Я б ніколи не націлив на когось пістолет і не натиснув би на спусковий гачок. Ніколи», — сказав Болдвін і додав, що гадки не має, як бойовий набій потрапив на знімальний майданчик.
Поліція поки цю заяву не коментує. Зараз слідчі зосередили свої зусилля на тому, аби зʼясувати, як на знімальний майданчик потрапили не холості, а бойові кулі. Постачальник зброї сказав поліції, що вони, імовірно, могли бути перезарядженими боєприпасами, що складаються з перероблених компонентів, зокрема куль.
- 22 жовтня американський кіноактор Алек Болдвін на знімальному майданчику випадково застрелив з пістолета операторку і поранив режисера. Інцидент стався на ранчо Бонанза-Крік під час зйомок вестерна «Іржа». Болдвін вистрілив із реквізитного пістолета, але в ньому замість холостих патронів виявилися бойові.
- Від поранень на місці померла операторка українка Галина Гатчинс. Поліція підозрює двох людей — асистента режисера Дейва Голлса, який передав Болдвіну зброю, і експертку зі зброї Анну Ґутьєррес-Рід.