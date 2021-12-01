Spotify запустив Wrapped 2021 — сервіс з улюбленими треками користувачів за рік

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Музичний сервіс Spotify підвів глобальні музичні підсумки 2021 року у різних країнах світу та запустив традиційний формат персональних Wrapped, який робить особисті підсумки року для кожного користувача.

У всьому світі у топ-5 найпопулярніших виконавців увійшли: пуерториканський виконавець Bad Bunny, Тейлор Свіфт, кей-поп гурт BTS, Дрейк та Джастін Бібер.

Щоб переглянути індивідуальні підсумки Wrapped, потрібно обрати зі смартфона розділ «Оце так 2021». Там зʼявляться карточки зі статистикою та плейлистами, які генеруються на основі всіх ваших прослуховувань за 2021 рік.

Цю функцію запускають поступово, тож зараз вона може бути доступною не усім. Якщо у вашому додатку такий розділ ще не зʼявився, то ви можете перейти за прямим посилання (тут) і згенерувати свої карточки.

Цьогоріч Wrapped пропонує кожному такі функції:

Саундтрек — Spotify аналізує треки з персонального топа і визначає, саундтреками для яких сцен з кінофільмів могли б стати улюблені композиції користувача;

— Spotify аналізує треки з персонального топа і визначає, саундтреками для яких сцен з кінофільмів могли б стати улюблені композиції користувача; Музична аура — на основі настрою та темпу улюбленої музики, обкладинок треків та альбомів сервіс визначає унікальну «музичну ауру» слухача;

— на основі настрою та темпу улюбленої музики, обкладинок треків та альбомів сервіс визначає унікальну «музичну ауру» слухача; «Дві правди, одна брехня» — тут за допомогою інтерактивної гри сервіс пропонує перевірити, наскільки добре слухач розбирається у своїх музичних уподобаннях;

— тут за допомогою інтерактивної гри сервіс пропонує перевірити, наскільки добре слухач розбирається у своїх музичних уподобаннях; «Синтез» — невдовзі Spotify запустить можливість порівняти свої музичні підсумки року з результатами друзів та створити спільний плейлист за рік, що враховує музичні уподобання обох слухачів.

А також доступні сандартні дані Wrapped — топ пісень, виконавців і жанрів, кількість хвилин, проведених у сервісі, та плейлист з топ-100 треків.