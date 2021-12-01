ООН: 37% населення планети ніколи не користувалися інтернетом

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Організація Об’єднаних Націй оприлюднила звіт, згідно з яким 2,9 мільярда людей, або 37% світового населення, ніколи не користувалися інтернетом. З цих 2,9 мільярда людей 96% мешкають у країнах, що розвиваються.

При цьому з 2019 року кількість інтернет-користувачів зросла з 4,1 до 4,9 мільярда людей. Таке зростання пов’язують із наслідками пандемії COVID-19, введенням локдаунів і переведенням шкіл на дистанційну форму навчання.

У Міжнародній спілці електрозвʼязку зазначають, що навіть серед наявних користувачів мільйони людей заходять в інтернет дуже рідко через погану якість зв’язку.

Здебільшого вони підключаються через пристрої загального доступу або виходять в інтернет з низькою швидкістю, що обмежує ефективність такого підключення.