ООН: 37% населення планети ніколи не користувалися інтернетом
- Автор:
- Софія Телішевська
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Unsplash / Christin Hume
Організація Об’єднаних Націй оприлюднила звіт, згідно з яким 2,9 мільярда людей, або 37% світового населення, ніколи не користувалися інтернетом. З цих 2,9 мільярда людей 96% мешкають у країнах, що розвиваються.
При цьому з 2019 року кількість інтернет-користувачів зросла з 4,1 до 4,9 мільярда людей. Таке зростання пов’язують із наслідками пандемії COVID-19, введенням локдаунів і переведенням шкіл на дистанційну форму навчання.
У Міжнародній спілці електрозвʼязку зазначають, що навіть серед наявних користувачів мільйони людей заходять в інтернет дуже рідко через погану якість зв’язку.
Здебільшого вони підключаються через пристрої загального доступу або виходять в інтернет з низькою швидкістю, що обмежує ефективність такого підключення.
- Кількість підписників платформи Netflix вже сягнула 214 мільйонів. Компанія значно перевершила власні прогнози на третій квартал 2021 року. Як сама компанія, так і експерти з Уолл-стріт прогнозували, що за третій квартал 2021 року кількість користувачів Netflix зросте на 3,8 мільйона. Але кількість підписників зросла на 4,38 мільйона.