Google підвищує вартість своїх сервісів в Україні на 20% — через закон про цифровий податок

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Компанія Google розіслала користувачам своїх платних послуг в Україні лист, де попереджає про подорожчання своїх сервісів. Це пов’язано із нещодавно прийнятим та підписаним законом про цифровий податок.

Про це пише ain.ua.

Підвищення стосується лише послуг, що надаються фізособам. Для компаній та підприємців з бізнес-акаунтами нічого не міняється. «На виконання місцевого законодавства в Україні Google починає стягнення 20% ПДВ з цифрових сервісів для індивідуальних користувачів та підприємців в Україні, що не зареєстровані як бізнеси ...За умовами використання Google Cloud для бізнесу ви будете самі відповідати за оцінку та виплату будь-яких податків в Україні», — йдеться в листі від компанії.

У червні 2021 року президент підписав закон, який запроваджує 20% ПДВ на онлайн-послуги, які компанії-нерезиденти надають українським користувачам. За новими правилами, які вводить цей закон, такі електронні послуги оподатковуються ПДВ (20%).

Дія закону стосується таких сервісів, як Facebook, Netflix, TikTok, YouТube, Google, Viber, Apple, Microsoft, Wargaming Group, Bloomberg та інших.