Організатора антивакцинаторських протестів Остапа Стахіва випустили з СІЗО. Він пройде психіатричну експертизу

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Остап Стахів / YouTube

Львівського організатора антивакцинаторських протестів Остапа Стахіва, якого Служба безпеки підозрює у плануванні захоплення влади, випустили з СІЗО під заставу.

Про це повідомляє «Суспільне» з місця подій.

За Стахіва 30 листопада внесли заставу у 998 800 гривень, і він вийшов одразу після зарахування грошей на рахунок. Сьогодні, 1 грудня, він має зʼявитися до Львівської обласної психіатричної лікарні для проходження експертизи.

Вчора Галицький суд Львова задовольнив клопотання слідчого СБУ про призначення стаціонарної судово-психіатричної експертизи, яка триватиме 30 днів.

Організація «Права людини», яка вимагала звільнити Стахіва, повідомила, що в медустанові він перебуватиме у спільній палаті із спільним доступом, маючи можливість вільно виходити до відвідувачів та користуватися телефоном. Ліки до нього ніякі не застосовуватимуть.