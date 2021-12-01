Організатора антивакцинаторських протестів Остапа Стахіва випустили з СІЗО. Він пройде психіатричну експертизу
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- Костя Андрейковець
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Остап Стахів / YouTube
Львівського організатора антивакцинаторських протестів Остапа Стахіва, якого Служба безпеки підозрює у плануванні захоплення влади, випустили з СІЗО під заставу.
Про це повідомляє «Суспільне» з місця подій.
За Стахіва 30 листопада внесли заставу у 998 800 гривень, і він вийшов одразу після зарахування грошей на рахунок. Сьогодні, 1 грудня, він має зʼявитися до Львівської обласної психіатричної лікарні для проходження експертизи.
Вчора Галицький суд Львова задовольнив клопотання слідчого СБУ про призначення стаціонарної судово-психіатричної експертизи, яка триватиме 30 днів.
Організація «Права людини», яка вимагала звільнити Стахіва, повідомила, що в медустанові він перебуватиме у спільній палаті із спільним доступом, маючи можливість вільно виходити до відвідувачів та користуватися телефоном. Ліки до нього ніякі не застосовуватимуть.
- 16 листопада Остапу Стахіву оголосили підозру у плануванні захоплення державної влади. За даними СБУ, він збирав зброю, прихильників та діяв у мережі, яка координувалася з Росії.
- 18 листопада Стахіва відправили до СІЗО на 60 діб із можливістю вийти під заставу.