Космічний телескоп NASA сфотографував біполярну туманність у сузір’ї Косинець
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Chandra Observatory
Космічна рентгенівська обсерваторія «Чандра» Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору зробила світлину біполярної туманності Мураха (Мензел 3, Mz 3) у сузір’ї Косинець.
Відповідне фото обсерваторія опублікувала у Twitter.
«Це зображення від «Чандри» показує комплексність біполярної туманності Мензел 3, також відомої як Mz 3», — йдеться у повідомленні.
Туманність, яка зображена на світлині, розтягнута на близько два світлових роки (приблизно 19 трильйонів кілометрів), і розширюється приблизно зі швидкістю 50 кілометрів за секунду.
Біполярна туманність — це виразне, повʼязане з туманністю утворення, для якого характерною є видимість двох чітко виражених, осесиметричних ділянок.
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