У США суд відправив до вʼязниці дружину наркобарона Ель Чапо, якого вважали найнебезпечнішим злочинцем світу

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У США, у вашингтонському федеральному суді дружину наркобарона Ель Чапо, 32-річну модель Емму Коронел Айспуро засудили до трьох років вʼязниці. Вона визнала себе винною у допомозі чоловікові в управлінні його багатомільярдною наркоімперією.

Про це повідомляє Associated Press.

Айспуро також визнала, що допомогла Ель Чапо спланувати втечу через тунель, виритий під вʼязницею в Мексиці в 2015 році: вона контрабандою доставила йому GPS-годинник, який був замаскований під продукт. Це допомогло тим, хто копав тунель, визначити місцеперебування Ель Чапо та дістатися до нього.

Прокуратура просила для жінки чотири роки увʼязнення, але суддя дав три роки через те, що її роль була «невеликою». Взагалі Еммі Коронел Айспуро загрожувало щонайменше 10 років увʼязнення, але вона підпадала під дію так званого «запобіжного клапана»: не мала судимості, не вважалася лідером і не була причетна до насильства.

У дружини колись найрозшукуванішого наркобарона цього століття подвійне громадянство — мексиканське й американське. З Ель Чапо у них двоє дітей-близнюків. Преса називала Айспуро найвідданішою дружиною злочинця — вона була присутня майже на кожному засіданні суду над наркобароном у Нью-Йорку і не відмовилася від чоловіка після свідчень про його звірства. На суді озвучувалися численні факти вбивств, зґвалтувань і тортур з боку Ель Чапо щодо дітей, ворогів і конкурентів. Айспуро також не звертала увагу на безліч його коханок.