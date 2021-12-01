Зеленський внесе до Ради закон про множинне громадянство. Також він анонсував програму «Українська мрія»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Пресслужба Офісу президента України
Президент Володимир Зеленський під час звернення до народних депутатів у Верховній Раді заявив, що внесе законопроєкт про множинне громадянство.
«Я знаю, наскільки важливим для українців, які проживають у США, Канаді, ЄС, є питання множинного громадянства. Сьогодні я вношу відповідний законопроєкт на розгляд парламенту. Нас 65 мільйонів», — заявив президент, зазначивши, що вперше українці з усього світу почуватимуться не діаспорою, а громадянами України.
Також Зеленський анонсував програму «Українська мрія» — програму видачі кредитів усім платникам податків-фізособам під 5%.
«Скоро ми запускаємо програму «Українська мрія», за якою кожен громадянин нашої держави, який чесно сплачує податки, зможе отримати кредит за ставкою 5% у гривні», — заявив голова держави.
Зеленський зазначив, що такі кредити видаватимуться на купівлю нерухомості, авто чи на здобуття освіти.
- Сьогодні, 1 грудня, Зеленський у Раді також анонсував підвищення зарплати для лікарів з 1 січня 2022 року — мінімальна становитиме 20 тисяч гривень, а середня — 24 тисячі.
- Крім цього, він анонсував створення Економічного паспорту українця (на рахунку дітей у банку накопичуватимуться гроші від використання надр), реконструкцію 24 реабілітаційних центрів для ветеранів війни на Донбасі та закриття черг на квартири для всіх ветеранів.