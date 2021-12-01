Зеленський внесе до Ради закон про множинне громадянство. Також він анонсував програму «Українська мрія»

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Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський під час звернення до народних депутатів у Верховній Раді заявив, що внесе законопроєкт про множинне громадянство.

«Я знаю, наскільки важливим для українців, які проживають у США, Канаді, ЄС, є питання множинного громадянства. Сьогодні я вношу відповідний законопроєкт на розгляд парламенту. Нас 65 мільйонів», — заявив президент, зазначивши, що вперше українці з усього світу почуватимуться не діаспорою, а громадянами України.

Також Зеленський анонсував програму «Українська мрія» — програму видачі кредитів усім платникам податків-фізособам під 5%.

«Скоро ми запускаємо програму «Українська мрія», за якою кожен громадянин нашої держави, який чесно сплачує податки, зможе отримати кредит за ставкою 5% у гривні», — заявив голова держави.

Зеленський зазначив, що такі кредити видаватимуться на купівлю нерухомості, авто чи на здобуття освіти.