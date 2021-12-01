Український супутник «Січ-2-30» готовий до виходу на орбіту. Запуск призначили на 10 січня

Новини

Український супутник «Січ-2-30», створений КБ «Південне» у Дніпрі, пройшов усі заплановані випробування і найближчими днями вирушить до США. Його запуск на орбіту Землі призначили на 10 січня 2022 року.

Як повідомив голова Державного космічного агентства Володимир Тафтай, запускатимуть «Січ-2-30» зі стартового майданчика на мисі Канаверал. Звідти стартують майже всі ракети-носії американської SpaceX. Виводитиме супутник ракета Falcon-9.

«Державне космічне агентство України та КБ «Південне» спрацювали без відхилень від графіку. Усі параметри супутника відповідають поставленим технічним вимогам», — заявив Тафтай.

У США супутник пройде додаткову перевірку, після чого його стикують із Falcon-9.