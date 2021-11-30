«Це надзвичайно образливо». Нащадки модного дому Gucci розкритикували фільм «Дім Гуччі»

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Спадкоємці італійського модного дому Gucci розкритикували фільм «Дім Гуччі» за те, що членів їхньої родини зобразили «невігласами».

Про це йдеться у листі, який опублікувало італійське інформагентство ANSA.

«Сімʼя залишає за собою право виступати з будь-якою ініціативою, щоб захистити своє імʼя та імідж, а також своїх близьких», — йдеться в листі.

Вони додали, що Альдо Гуччі, чию роль зіграв Аль Пачіно, та низку інших родичів виставили «головорізами, неосвіченими та безтактовними», приписуючи героям та подіям такий тон і ставлення, яких ніколи не було в реальному житті.

«Це надзвичайно боляче з людської точки зору та образливо для спадщини, на якій сьогодні побудований бренд», — вважають члени родини Гуччі.

Вони заявили, що найбільше їх образило позиціонування Патриції Реджані, яку «не лише у фільмі, а й актори у своїх заявах зображують як жертву, що намагається вижити в чоловічій та шовіністичній корпоративній культурі».