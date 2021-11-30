«Це надзвичайно образливо». Нащадки модного дому Gucci розкритикували фільм «Дім Гуччі»
- Автор:
- Софія Телішевська
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MGM
Спадкоємці італійського модного дому Gucci розкритикували фільм «Дім Гуччі» за те, що членів їхньої родини зобразили «невігласами».
Про це йдеться у листі, який опублікувало італійське інформагентство ANSA.
«Сімʼя залишає за собою право виступати з будь-якою ініціативою, щоб захистити своє імʼя та імідж, а також своїх близьких», — йдеться в листі.
Вони додали, що Альдо Гуччі, чию роль зіграв Аль Пачіно, та низку інших родичів виставили «головорізами, неосвіченими та безтактовними», приписуючи героям та подіям такий тон і ставлення, яких ніколи не було в реальному житті.
«Це надзвичайно боляче з людської точки зору та образливо для спадщини, на якій сьогодні побудований бренд», — вважають члени родини Гуччі.
Вони заявили, що найбільше їх образило позиціонування Патриції Реджані, яку «не лише у фільмі, а й актори у своїх заявах зображують як жертву, що намагається вижити в чоловічій та шовіністичній корпоративній культурі».
- З 90-х років сімʼя Гуччі не повʼязана з домом моди, оскільки власником бренду наразі є французька група Kering. Родина не подала жодних позовів проти режисерів фільму та його продюсерів.