Апеляційний суд Києва дозволив затримати «главу» окупованого Криму

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Alexei Pavlishak \ TASS via Getty Images

Київський апеляційний суд дозволив затримати самопроголошеного «главу» анексованого Криму Сергія Аксьонова.

Про це повідомили у пресслужбі суду, уточнивши, що рішення було ухвалене 25 листопада.

Як зазначається, 4 жовтня Шевченківський райсуд Києва відмовив у задоволенні клопотання прокурора Офісу генпрокурора про дозвіл на затримання Аксьонова, щоби привести його на засідання, де самопроголошеному «очільнику» Криму обиратимуть запобіжний захід.

У зв’язку з цим прокурор подав апеляцію, яку і задовольнили.

Також у Київському апеляційному суді нагадали, що Аксьонова підозрюють за ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 258 (терористичний акт), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 279 (блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ст. 341 (захоплення державних або громадських будівель чи споруд) Кримінального кодексу України.