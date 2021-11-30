Україна стала членом комітету ЮНЕСКО із захисту памʼяток під час війни

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Струмковський Володимир / УНІАН

Україну на чотири роки обрали членом Комітету із захисту культурної спадщини у разі збройного конфлікту.

Відповідне рішення ухвалили на 9-му засіданні держав-учасниць Другого протоколу до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей, повідомляє міністр культури Олександр Ткаченко.

«Відтепер спільно з іншими державами-учасницями будемо працювати над убезпеченням культурної спадщини від наслідків збройних конфліктів», — зазначив міністр.

Участь у цьому комітеті ЮНЕСКО стане дієвим механізмом для посилення захисту наших пам’яток в анексованому Криму та на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

«В умовах збройної агресії з боку Російської Федерації, намагання поширити їхню інформаційну пропаганду, а також через постійні спроби привласнити собі українську культурну спадщину — членство України є важливим етапом для нашої держави», — резюмував Ткаченко.