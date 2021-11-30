Україна стала членом комітету ЮНЕСКО із захисту памʼяток під час війни
- Автор:
- Софія Телішевська
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Струмковський Володимир / УНІАН
Україну на чотири роки обрали членом Комітету із захисту культурної спадщини у разі збройного конфлікту.
Відповідне рішення ухвалили на 9-му засіданні держав-учасниць Другого протоколу до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей, повідомляє міністр культури Олександр Ткаченко.
«Відтепер спільно з іншими державами-учасницями будемо працювати над убезпеченням культурної спадщини від наслідків збройних конфліктів», — зазначив міністр.
Участь у цьому комітеті ЮНЕСКО стане дієвим механізмом для посилення захисту наших пам’яток в анексованому Криму та на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
«В умовах збройної агресії з боку Російської Федерації, намагання поширити їхню інформаційну пропаганду, а також через постійні спроби привласнити собі українську культурну спадщину — членство України є важливим етапом для нашої держави», — резюмував Ткаченко.
- Російська Федерація за час окупації українського півострова привласнила 4 095 памʼяток національного та місцевого значення України в Криму. Після анексії Криму Росія взяла під свою «юрисдикцію» всі обʼєкти культурного та історичного значення, розташовані на території Криму. Київ наполягає на приналежності памʼяток українському народові та просить прийняти їх під захист ЮНЕСКО.