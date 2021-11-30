Науковцям вперше вдалося просканувати 200 метрів поверхні Марса

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Géraldine Zenhäusern / ETH Zürich

Група геофізиків із Швейцарської вищої технічної школи Цюріха опублікувала результати сейсмічних досліджень підповерхневих шарів Марса.

Відповідне дослідження опублікували в журналі Nature Communications.

Геофізики, що працюють з даними сейсмографа SEIS марсіанської автоматичної станції InSight, склали найбільш детальну схему будови поверхності Марса до глибини 200 метрів. Як виявилося, під шаром реголіту і крупнозернистої брекчії залягають два великі шари базальту, розділені шаром осадових порід.

InSight працює на Марсі вже три роки, проводячи дослідження внутрішньої будови та клімату планети. Наразі основним робочим інструментом станції є сейсмограф SEIS.

Géraldine Zenhäusern / ETH Zürich

Підсумкова модель будови підповерхневих шарів має такий вигляд. Під станцією залягає шар піщаного реголіту (товщиною приблизно три метри), який потім перетворюється на 15-метровий шар крупнозернистої брекчії, утвореної внаслідок падінь метеоритів. Потім йде шар амазонійських (віком 1,7 мільярда років) базальтів, який, починаючи з глибини близько 30 метрів, він переходить у проміжний шар, товщиною 30-40 метрів, що складається, ймовірно, з осадових порід.

Після цього йде шар амазонійських та гесперійських (віком 3,6 мільярда років) базальтів, аж до глибини 175 метрів. Ще глибше залягають, швидше за все, гірські осадові породи.

Дані SEIS двозволяють вченим приблизно зрозуміти, де пролягають основні межі розділу шарів Марса і який розмір його ядра.