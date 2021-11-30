У шведському уряді вперше зʼявився трансгендерний міністр

Новини

Lina Axelsson Kihlblom / Facebook

Новий премʼєр-міністр Швеції Магдалена Андерссон 30 листопада представила склад свого Кабінету міністрів. У ньому є перший трансгендер у шведському уряді — міністр освіти Ліна Аксельссон Кіхлблом.

Про це повідомив шведський таблоїд Aftonbladet.

Кіхлблом має досвід роботи директором школи і зарекомендувала себе як керівник, який підтримує зміни. Свою мету на посаді директора вона описувала так: «Я хочу, щоб усі відчували себе «вау, це можливо [добре навчатись у школі]!» І вже з цим почуттям учнів неможливо зупинити».

Lina Axelsson Kihlblom / Facebook

У 2015 році Кіхлблом випустила книгу «Чи сподобаюсь я тобі зараз?», де розповіла, що народилася з чоловічим тілом та пройшла гендерну корекцію. Для журналу Icakuriren Ліна Аксельссон Кіхлбом у 2018 році розповіла про те, як рано зрозуміла, що народилася не в тому тілі (чоловічому): «Це був дівочий голос. Мені було, мабуть, не більше трьох років, коли стало ясно, що я помилилась. Є фотографії, на яких я в дитинстві стою оголеною на високих підборах мами та в рожевому ліфчику».