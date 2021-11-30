В шведском правительстве впервые появился трансгендерный министр

Новый премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон 30 ноября представила состав своего Кабинета министров. В нем есть первый трансгендер в шведском правительстве — министр образования Лина Аксельссон Кихлблом.

Об этом сообщил шведский таблоид Aftonbladet.

У Кихлблом есть опыт работы директором школы, и зарекомендовала она себя как руководитель, который поддерживает изменения. Свою цель в должности директора она описывала так: «Я хочу, чтобы все чувствовали, что «вау, это возможно [хорошо учиться в школе]!» И уже с этим чувством учеников невозможно остановить».