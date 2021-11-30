Суд не знайшов вини депутата Олександра Юрченка у справі про ДТП у Львові. Тест на наркотики визнано недійсним

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Галицький райсуд Львова не побачив провини народного депутата Олександра Юрченка у справі про аварію у центрі Львова, яка сталася 8 липня. Суд визнав недійсним тест, який засвідчив наркотичне спʼяніння.

Копію ухвали суду депутат опублікував у себе у Facebook.

У рішенні сказано, що після ДТП тест на наркотики проводився з численними порушеннями, а сам тест відсутній у переліку дозволених для перевірки наркотичного спʼяніння у людини. Результат тесту суд визнав недійсним, а у діях Юрченка не побачили складу адміністративного правопорушення.

Сам Юрченко написав, що патрульні поліцейські намагалися його спровокувати та підставити. Він опублікував відеозаписи із нагрудних камер патрульних.

«Разом з постановою суду публікую відео де правоохоронці намагаються мене спровокувати та обговорюють можливість як підставити народного депутата. Також публікую відео, де я вимагаю взяти в мене аналіз крові,а у відповідь чую від лікаря, що тести треба кращі закуповувати і кров брати в мене ніхто не збирається. Якщо таке сталося, значить, комусь це було вигідно», — написав депутат.