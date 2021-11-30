Слідом за Маском. Голова Microsoft Сатья Наделла продав свої акції компанії на $285 млн

Новини

Andrew Harrer / Bloomberg via Getty Images

Генеральний директор корпорації Microsoft Сатья Наделла продав майже половину свого пакета акцій компанії вартістю $285,4 мільйона.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на представника Microsoft і дані Комісії з цінних паперів та бірж США.

Наделла 22 і 23 листопада продав 838 584 цінних папери з 1,7 млн акцій корпорації, що йому належали.

У Microsoft заявили, що топменеджер продав акції «з метою особистого фінансового планування та диверсифікації». Аналітики ж повʼязують продаж із майбутнім введенням у штаті Вашингтон податку у 7% на довгостроковий приріст капіталу на суму понад $250 тисяч на рік.

Як пише WSJ, з 2014 року, відколи Наделла очолив Microsoft, акції корпорації зросли приблизно в девʼять разів. На момент вступу Наделла на посаду акції коштували $36 за папір. 29 листопада 2021 року вони торгувалися по $336,63 за штуку.

Читайте також: Джек Дорсі піде з посади гендиректора Twitter