Держбюро розслідувань допитало Єрмака у справі «вагнерівців»
- Автор:
- Олег Панфілович
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Пресслужба Офісу президента України
Голова Офісу президента Андрій Єрмак прийшов на допит до Державного бюро розслідувань у справі про можливий зрив спецоперації із затримання бойовиків «Приватної військової компанії Вагнера», які брали участь у війні на Донбасі.
Про це Єрмак написав у Facebook.
«Як законослухняний громадянин сьогодні о 08:30 відвідав Державне бюро розслідувань. Надав свідчення у справі «вагнерівців». Повідомив усю відому мені інформацію», — сказав голова ОП.
Він додав, що «не вважає за потрібне робити з цього шоу, тому камери не кликав». «Але вважаю, що вкрай важливо, аби слідство встановило істину та розставило у цій справі усі крапки над і», — пояснив Єрмак.
- 17 листопада міжнародна група розслідувачів Bellingcat опублікувала своє розслідування про «злив» спецоперації із затримання Україною бойовиків російської «ПВК Вагнера». З нього зрозуміло, що Володимир Зеленський знав про операцію, а голова ОП Андрій Єрмак просив її відкласти.
- ТСК у звіті вказує, що спецоперація українських спецслужб все ж таки була, але хто стоїть за її відстрочкою на 5 днів (через яку найманців затримали білоруські спецслужби, а не українські) — невідомо. «Зливу» інформації з української сторони (за звітом ТСК) не було.