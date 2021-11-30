Держбюро розслідувань допитало Єрмака у справі «вагнерівців»

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Пресслужба Офісу президента України

Голова Офісу президента Андрій Єрмак прийшов на допит до Державного бюро розслідувань у справі про можливий зрив спецоперації із затримання бойовиків «Приватної військової компанії Вагнера», які брали участь у війні на Донбасі.

Про це Єрмак написав у Facebook.

«Як законослухняний громадянин сьогодні о 08:30 відвідав Державне бюро розслідувань. Надав свідчення у справі «вагнерівців». Повідомив усю відому мені інформацію», — сказав голова ОП.

Він додав, що «не вважає за потрібне робити з цього шоу, тому камери не кликав». «Але вважаю, що вкрай важливо, аби слідство встановило істину та розставило у цій справі усі крапки над і», — пояснив Єрмак.