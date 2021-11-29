У «Талібані» визнали Крим російським

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У радикальному ісламістському русі «Талібан», який захопив владу в Афганістані, визнали Крим російською територією.

Про це зазначив речник руху Забіхулла Муджахід в інтерв’ю російському виданню Octagon.

«Ми на боці людей, які мешкають у Криму, і треба слухати, чого вони хочуть, тому що люди мають право голосу. Якщо люди хочуть жити в Росії, ми з ними згоді», — заявив він.

Водночас речник талібів підкреслив, що вони не хочуть, аби Росія воювала з кимось у Європі, і висловив занепокоєння можливою ескалацією через Крим.