CNBC: Джек Дорсі піде з посади гендиректора Twitter

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Chesnot / Contributor

Один із засновників соцмережі Twitter Джек Дорсі піде з посади генерального директора однойменної компанії.

Про це повідомляє CNBC із посиланням на джерела.

Причини звільнення Дорсі з цієї посади поки невідомі, але на тлі новини акції компанії піднялися на 12%.

Поки не ясно, хто може зайняти місце Дорсі. Новому гендиректору доведеться виконати серйозний план — до кінця 2023 року Twitter очікує мати 315 мільйонів активних користувачів, що монетизуються, і як мінімум подвоїти свій річний дохід цього року.