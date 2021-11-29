Сильний вітер, дощі, подекуди — сніг. Синоптики спрогнозували погоду в Україні до кінця тижня

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Цього тижня погода в Україні буде вітряною, з дощами та подекуди зі снігом.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Швидкість поривів вітру сягатиме 15—20 м/с. Упродовж наступних кількох днів в Україні очікується зниження температури, окрім південного сходу, де зберігатиметься тепла погода: уночі +2...+7 °C, удень +6...+11 °C, з дощами, які вдень посилюватимуться.

На решті території в наступні дві доби очікується дощ із переходом у мокрий сніг, уночі та вдень всього від -2 °C до +4 °C. У Карпатах — до -8 °C і сніг.

«Уночі 1 грудня побільшає снігу, у Карпатах і на сході країни випадатиме значний сніг. За таких умов дороги будуть слизькими — в Україні, крім півдня, місцями ожеледиця», — зазначили в УГМЦ. 2 грудня переважно без опадів, лише вдень у Карпатському регіоні дощ, на високогірʼї — сніг; температура вночі 0...-5 °C, вдень +3...8 °C, на півдні країни до +12 °C.