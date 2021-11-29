Радник голови ОП Арестович заявив, що проситиме держохорони для журналіста Бутусова. Його начебто хочуть убити

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Радник голови Офісу президента та спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що попросить надати державну охорону головному редактору «Цензор.Нет» Юрію Бутусову. На думку Арестовича, журналіста можуть вбити.

Про це він написав у Facebook.

«Терміново проситиму надати Юрію Бутусову державну охорону. Його, балбеса, давно час рятувати», — написав Арестович. На його думку, Бутусов «не цілком адекватний», тому що «ніхто в здоровому глузді не дозволить собі так розмовляти з президентом країни» на пресконференції.

Він також назвав Бутусова «чорним пропагандистом», якого «психологічно накачують». «Бутусова заводять як сакральну жертву, вже спланували його як чергового Гонгадзе. Такими темпами йому залишається дуже недовго — рахунок пішов на дні, максимум — тижні. Його ліквідують — ті, хто його й накачує. І це за планом стане сигналом до початку масових заворушень — зі щирим обуренням громадян», — вважає Арестович.

Радник Єрмак підкреслив, що такий сценарій може стати «ідеальним полем гри для Росії». Крім того, він вважає, що Бутусов формально більше не може вважатися журналістом з погляду професійної етики, і комісія з журналістської етики мала б дати оцінку його поведінці.

«Якщо журналіст сфотографувався зі зброєю або у формі з нашивкою — він прийняв бік і більше не може бути журналістом і висвітлювати події у конфлікті», — заявив Арестович.