Радник голови ОП Арестович заявив, що проситиме держохорони для журналіста Бутусова. Його начебто хочуть убити
- Автор:
- Олег Панфілович
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Радник голови Офісу президента та спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що попросить надати державну охорону головному редактору «Цензор.Нет» Юрію Бутусову. На думку Арестовича, журналіста можуть вбити.
Про це він написав у Facebook.
«Терміново проситиму надати Юрію Бутусову державну охорону. Його, балбеса, давно час рятувати», — написав Арестович. На його думку, Бутусов «не цілком адекватний», тому що «ніхто в здоровому глузді не дозволить собі так розмовляти з президентом країни» на пресконференції.
Він також назвав Бутусова «чорним пропагандистом», якого «психологічно накачують». «Бутусова заводять як сакральну жертву, вже спланували його як чергового Гонгадзе. Такими темпами йому залишається дуже недовго — рахунок пішов на дні, максимум — тижні. Його ліквідують — ті, хто його й накачує. І це за планом стане сигналом до початку масових заворушень — зі щирим обуренням громадян», — вважає Арестович.
Радник Єрмак підкреслив, що такий сценарій може стати «ідеальним полем гри для Росії». Крім того, він вважає, що Бутусов формально більше не може вважатися журналістом з погляду професійної етики, і комісія з журналістської етики мала б дати оцінку його поведінці.
«Якщо журналіст сфотографувався зі зброєю або у формі з нашивкою — він прийняв бік і більше не може бути журналістом і висвітлювати події у конфлікті», — заявив Арестович.
- Напередодні стало відомо, що Державне бюро розслідувань перевірить дії журналіста Юрія Бутусова. Він оприлюднив відео, як робить постріл з гаубиці Д-20 калібру 152 мм. На відео Бутусов зазначає, що веде вогонь «по російських окупантах» за «кожне зерня 1933 року, за кожну жертву радянських репресій».
- Перед цим 26 листопада Бутусов влаштував суперечку з президентом Володимиром Зеленським під час пресмарафону. Бутусов запитав Зеленського, чи не соромно йому за провал низки спецоперацій та Руслана Демченка в РНБО. Зеленський відповів обтічно і дорікнув Бутусову за публікацію інформації про перше застосування безпілотника Bayraktar TB2, через яку йому довелося виправдовуватися перед міжнародними партнерами. Також він звинуватив Бутусова у «загибелі людей», які стали жертвами вогню у відповідь.
- Крім цього, президент вимагав від Бутусова зізнатися, що колишній начальник Головного управління розвідки Василь Бурба «злив» йому інформацію про провал спецоперації щодо «ПВК Вагнера». Бутусов у відповідь звинуватив Зеленського у брехні.