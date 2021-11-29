Советник главы ОП Арестович заявил, что попросит госохрану для журналиста Бутусова. Его якобы хотят убить

Советник главы Офиса президента и спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что попросит предоставить государственную охрану главному редактору «Цензор.Нет» Юрию Бутусову. По мнению Арестовича, журналиста могут убить.

Об этом он написал в Facebook.

«Срочно буду просить предоставить Юрию Бутусову государственную охрану. Его, балбеса, давно пора спасать», — написал Арестович. По его мнению, Бутусов «не вполне адекватен», потому что «никто в здравом уме не позволит себе так разговаривать с президентом страны» на пресс-конференции.

Он также назвал Бутусова «черным пропагандистом», которого «психологически накачивают». «Бутусова заводят как сакральную жертву, уже спланировали его как очередного Гонгадзе. Такими темпами ему остается очень недолго — счет пошел на дни, максимум — недели. Его ликвидируют — те, кто его и накачивает. И это по плану станет сигналом к началу массовых беспорядков с искренним возмущением граждан», — считает Арестович.

Советник Ермака подчеркнул, что такой сценарий может стать «идеальным полем игры для России». Кроме того, он считает, что Бутусов формально больше не может считаться журналистом с точки зрения профессиональной этики, и комиссия по журналистской этике должна дать оценку его поведению.

«Если журналист сфотографировался с оружием или в форме с нашивкой — он принял сторону и больше не может быть журналистом и освещать события в конфликте», — заявил Арестович.