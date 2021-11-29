У США зібрали $1,5 мільйона пожертв чоловіку, який незаконно відсидів у вʼязниці майже 43 роки

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У США для 62-річного Кевіна Стрікленда, який провів майже 43 роки за ґратами, а потім його відпустили, зібрали $1,5 мільйона.

Про це повідомляє BBC.

Чоловіка звільнили у вівторок, 23 листопада. Це було найдовше незаконне позбавлення волі в історії штату Міссурі, але за законами штату він не має права на отримання будь-якої фінансової компенсації, тому його юристи запустили сторінку на GoFundMe, щоб допомогти із витратами на життя (востаннє на волі він був у 1978 році). Пожертви зробили понад 28 тисяч людей.

Кевіна Стрікленда засудили до довічного увʼязнення через «вбивство» трьох людей. Інцидент стався 25 квітня 1978 року. Тієї ночі застрелили трьох двадцятирічних людей у ​​будинку. Вижити вдалось Сінтії Дуглас (померла у 2015 році), яка і заявила, що Стрікленд був на місці потрійного вбивства. Упізнала вона його лише наступного дня — у нього було схоже волосся. У день інциденту Дуглас не могла його впізнати через коньяк і марихуану. Сам же Стрікленд повідомив поліції, що сидів у той день удома і дивився телевізор. Жодні речові докази ніколи не повʼязували його зі злочинами. Через роки Дуглас відмовилася від своїх свідчень (вона була єдиним очевидцем у справі) і заявила, що хоче допомогти Стрікленду.