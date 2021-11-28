Швейцарці на референдумі підтримали використання COVID-сертифікатів

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У Швейцарії відбувся референдум з приводу необхідності низки карантинних заходів, які запровадив уряд для боротьби з пандемією, зокрема і використання COVID-сертифікатів. Більшість громадян ці заходи підтримала.

Про це пише Euronews.

Швейцарія відома своїм досить частим використанням референдумів як способів прямої демократії для врегулювання найбільш чутливих для населення питань. За весь час пандемії Швейцарія дотримувалася відносно легких карантинних заходів, порівняно з іншими країнами Європи. Зокрема школи в країні були закриті усього кілька тижнів.

Однак рівень вакцинації в країні лишається відносно низьким у Західній Європі — приблизно 66%. Влітку та восени в країні почався спалах захворюваності, тому уряд був змушений запровадити низку жорстких карантинних заходів, зокрема відмовився від безкоштовних тестів на коронавірус, запровадив федеральну програму відстеження контактів хворих, а також ввів COVID-сертифікати, в яких міститься інформація про одужання, вакцинацію або негативний тест. Без цього сертифікату швейцарців не пускають у низку громадських закладів.

Це спричинило масштабні протести в країні, а противники карантину зібрали необхідну кількість підписів для проведення референдуму.

Результати показали, що майже 62% підтримують такі карантинні заходи від уряду, тоді як 38% висловилися проти. Явка на референдумі була доволі високою — 66%.

Аналітики прогнозують, що через таку підтримку на референдумі уряд може вдатися до ще більшого посилення карантину в Швейцарії.

Останнім часом у Швейцарії зростає кількість щоденних нових хворих. На початку листопада таких було приблизно дві тисячі, а на кінець місяця — вже 4-7 тисяч.