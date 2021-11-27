У Перу знайшли звʼязану 800-річну мумію

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На центральному узбережжі Перу група археологів виявила мумію віком щонайменше у 800 років.

Про це пише Reuters.

Муміфіковані останки належали людині з культури, яка розвивалася на територіях між узбережжям та горами південноамериканської країни. За словами археолога Пітера ван Далена Луни, мумію, стать якої не встановлено, виявили в районі столиці країни Ліми.

«Головною особливістю мумії є те, що все тіло було звʼязане мотузками, а обличчя прикрите руками, що могло бути частиною місцевого похоронного ритуалу», — сказав ван Дален Луна.

За його словами, останки належать людині, яка жила у високогірних районах Анд. «Радіовуглецеве датування точніше визначить вік», — додав архітектор.

Ван Дален Луна додав, що у гробниці також виявили підношення, які включають кераміку, залишки овочів та камʼяні знаряддя праці.

У Перу розташовані сотні археологічних памʼяток культур, які розвивалися до та після імперії інків, яка домінувала у Південній Америці 500 років тому, від південних районів Еквадору та Колумбії до центральних регіонів Чилі.