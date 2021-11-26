В Україну доставлять 50 тисяч флаконів «Ремдесивіру» для лікування COVID-19. Бустерна вакцинація все ще недоступна

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Михайло Мельниченко / «Бабель»

Наразі рівень вакцинації в Україні не дозволяє розпочати введення бустерних доз, зазначив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко. Він додав, що для підсилення способів лікування хворих в Україну прибуде 50 тисяч флаконів «Ремдесивіру».

Про це він заявив на брифінгу у Харкові, передає Інтерфакс-Україна.

«Коли ми говоримо, що рівень охоплення першими щепленнями — 42% дорослого населення в Україні, ми говоримо про передчасність введення бустерної дози, оскільки кількість людей, які сьогодні мають імунітет, поки що мінімальна. Як мінімум ми повинні досягти 50% населення, провакцинованого принаймні двома дозами протиковідної вакцини, після цього переходитимемо на бустерну дозу», — сказав Ляшко.

Національна технічна група експертів з імунопрофілактики вже розглянула питання про доцільність введення бустерної дози та рекомендувала МОЗ розпочати цей процес, але з огляду на рекомендації ВООЗ Ляшко вважає це передчасним.

Також глава МОЗ заявив, що до 15 грудня в Україну поставлять нову партію «Ремдесивіру», який використовується для лікування хворих на COVID-19.

«Ми побачили, що в цю хвилю значно зросло споживання препарату порівняно з минулою хвилею, яка була навесні. Це зобовʼязало нас оперативно зробити додаткові закупівлі, зараз вони будуть проведені. За укладеним договором до 15 грудня очікується постачання ще 50 тисяч флаконів, які будуть розподілені по регіонах», — сказав міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

Він також повідомив, що ведеться робота з постачання в Україну інноваційних протиковідних препаратів, але не уточнив, про які саме йдеться.