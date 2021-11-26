В зоні ООС загинув український військовий
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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73 морський центр СпП ім. кошового отамана Антіна Головатого / Facebook
На Донбасі внаслідок обстрілів з боку російських найманців загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил. Від ранку окупанти двічі порушували «тишу».
Про це повідомляє пресцентр ООС.
В напрямку Мар’їнки противник здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм, а в бік Новомихайлівки — зі стрілецької зброї.
Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлюють співчуття рідним та близьким героя, який загинув, отримавши поранення несумісне з життям.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
- Президент України Володимир Зеленський зазначив, що наразі Україна «контролює кордони та готова до будь-якої ескалації», а те, що відбувається зараз, називає «великим залякуванням».