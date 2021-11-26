Зеленський передав Ердогану список кримських татар для звільнення з російського полону. Той передав його Путіну

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Президент Володимир Зеленський передав через президента Туреччини Реджепа Ердогана російському лідеру Володимиру Путіну список кримських татар, звільнення яких вимагає Україна.

Про це він розповів під час пресконференції.

За його словами, Ердоган передав цей список Путіну під час особистої зустрічі. «Я передав цей список. Зараз чекаємо на реакцію», — заявив президент. Зеленський також повідомив, що під час візиту до США передав список політичних вʼязнів Кремля американському президенту Джо Байдену.

Останній обмін утримуваними між Україною і бойовиками «ЛДНР» відбувся 16 квітня 2020 року. Україна повернула 20 своїх громадян. Бойовикам віддали 14 осіб, ще четверо відмовилися повертатися в ОРДЛО.