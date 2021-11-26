На «Фукусімі» виявили танення «крижаної стіни» навколо АЕС. Ця стіна запобігає витоку забруднених вод

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Vic Bai / Flickr

Японська енергетична компанія Tokyo Electric Power (TEPCO) виявила танення ділянки так званої «крижаної стіни» навколо постраждалої від аварії атомної електростанції «Фукусіма-1».

Про це пише NHK.

Ця «крижана стіна» є системою заморозки ґрунту, яка запобігає потраплянню ґрунтових вод під будівлі реакторів станції і змішування з радіоактивною рідиною, які знаходиться там. На місці фахівці компанії виявили підвищення температури ґрунту. На їхню думку, це могло статися через джерело, яке пробилося крізь ґрунт до «крижаної стіни».

Щоб не допустити посилення ситуації, фахівці планують розпочати укріплювальні роботи вже на початку грудня.