На «Фукусімі» виявили танення «крижаної стіни» навколо АЕС. Ця стіна запобігає витоку забруднених вод
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
-
Vic Bai / Flickr
Японська енергетична компанія Tokyo Electric Power (TEPCO) виявила танення ділянки так званої «крижаної стіни» навколо постраждалої від аварії атомної електростанції «Фукусіма-1».
Про це пише NHK.
Ця «крижана стіна» є системою заморозки ґрунту, яка запобігає потраплянню ґрунтових вод під будівлі реакторів станції і змішування з радіоактивною рідиною, які знаходиться там. На місці фахівці компанії виявили підвищення температури ґрунту. На їхню думку, це могло статися через джерело, яке пробилося крізь ґрунт до «крижаної стіни».
Щоб не допустити посилення ситуації, фахівці планують розпочати укріплювальні роботи вже на початку грудня.
- У Японії очищену від радіоактивних речовин воду зі зруйнованої атомної електростанції «Фукусіма-1» через два роки почнуть зливати в Тихий океан.
- У 2011 році на АЕС «Фукусіма-1» сталася аварія через землетрус і цунамі. Через витік радіації було евакуйовано близько 150—200 тисяч людей.
- У вересні 2019 року Окружний суд Токіо виправдав у справі про аварію 2011 року колишніх керівників компанії Tokyo Electric Power Company (TEPCO), яка є оператором і власником АЕС «Фукусіма-1».
- Японія витратила 3,45 млрд єн ($320 млн) на будівництво стіни, щоб підземні води не потрапляли в пошкоджені зони реактора. Але це дозволило лише знизити добовий витік ґрунтових вод з приблизно 500 до 100 тонн.