Зеленський заявив, що Ахметова намагаються втягнути у держпереворот в Україні: Буде залучено мільярд доларів

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Українського олігарха Ріната Ахметова намагаються втягнути в спробу державного перевороту в Україні.

Про це під час пресконференції 26 листопада заявив президент України Володимир Зеленський.

«У нас є не тільки агентурна інформація, у нас є навіть звукова інформація, де представники України з представниками Росії обговорюють участь Ріната Ахметова в державному перевороті в Україні, що буде залучено мільярд доларів тощо», — розповів він.

На думку Зеленського, це «підстава» Ахметова, якого у війну втягує «його близьке оточення».

«Я вважаю, що це операція, його втягують у війну проти держави Україна. Вважаю, що він розпочав її, вважаю, що, на жаль, це буде його велика помилка, тому що не можна воювати проти свого народу, проти президента, який обраний народом України», — наголосив він.

Також Зеленський уточнив, що під словами «представники Росії» він має на увазі співробітників російських спецслужб, які говорять із «деякими товаришами з України», що нібито суспільство готове і потрібно «донести інформацію, що нині Рінат Ахметов готовий включитися в питання «зміни чинного президента».

«Я вважаю, що він може навіть про це не знати, а може і знати. Я запрошую Ріната Ахметова на Банкову послухати ту інформацію, якою можна поділитися, або до відповідних органів, де він може сприймати цю інформацію. Мені здається, що це важлива інформація для нашого суспільства», — додав президент.

Водночас Зеленський запевнив, що він — «не Янукович», і втікати з України не збирається.

«І не Порошенко — на загибелі людей «Небесної сотні» на бульдозер вилазити теж не буду. Буду в ці дні очікувати всіх тих, хто там збирається, і з задоволенням працювати на Банковій», — сказав глава держави.

Окрім цього, Зеленський заявив, що не вірить у державні перевороти, як і в те, що «Ахметов побіжить».