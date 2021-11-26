У США відбувся щорічний парад до Дня подяки. Хода розтяглася на кілометри — спостерігали за нею мільйони

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У Нью-Йорку (США) попри карантинні обмеження у четвер, 25 листопада, пройшов щорічний парад Мейсі (Macyʼs Day Parade) — карнавальна хода з гігантськими надувними фігурами з мультфільмів та коміксів.

Як передає ВВС, у параді, який найстаріша торгова мережа США Macyʼs проводить з 1924 року, брали участь понад 8 тисяч людей, а спостерігали за ним мільйони людей на вулиці та в онлайні. Хода Манхеттеном розтяглася на кілька кілометрів.