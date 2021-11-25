У президента Чехії Мілоша Земана виявили коронавірус, він повертається до шпиталю
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Ralf Hirschberger / picture alliance via Getty Images
У президента Чехії 77-річного Мілоша Земана 25 листопада виявили коронавірус, він повертається до військового шпиталю, з якого його виписали кілька годин тому.
Про це повідомляє чеське видання Denik.
«У рамках стандартних процедур ми провели пацієнту ПЛР-тест, який виявився позитивним. За погодженням із лікарем було вирішено повернути президента до Центрального військового шпиталю», — підтвердив виданню прессекретар шпиталю.
За його словами, у Земана не має симптомів хвороби. Він вакцинований від коронавірусу і нещодавно отримав третю дозу.
Зазначимо, що тільки вранці 25 листопада Земана виписали із військового шпиталю. За даними лікарів, здоров’я президента Чехії значно поліпшилося. Попри це, медики радили Земану продовжити лікування в госпіталі.
- 10 жовтня Земана через погіршення стану здоров’я госпіталізували в Центральний військовий шпиталь. Причиною госпіталізації президента називали проблеми з печінкою. Він провів там півтора місяця, виписали його 25 листопада.
- 19 жовтня комісія Сенату з питань Конституції одностайно погодилася з тим, що 77-річний Мілош Земан має скласти повноваження глави держави. За даними Центрального військового шпиталю, він не в змозі виконувати свої президентські обовʼязки.
- Наприкінці жовтня чеська поліція розпочала перевіряти людей з оточення президента Мілоша Земана. Їх підозрюють у приховуванні інформації про справжній стан здоров’я глави держави та підробці документів.