У президента Чехії Мілоша Земана виявили коронавірус, він повертається до шпиталю

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Ralf Hirschberger / picture alliance via Getty Images

У президента Чехії 77-річного Мілоша Земана 25 листопада виявили коронавірус, він повертається до військового шпиталю, з якого його виписали кілька годин тому.

Про це повідомляє чеське видання Denik.

«У рамках стандартних процедур ми провели пацієнту ПЛР-тест, який виявився позитивним. За погодженням із лікарем було вирішено повернути президента до Центрального військового шпиталю», — підтвердив виданню прессекретар шпиталю.

За його словами, у Земана не має симптомів хвороби. Він вакцинований від коронавірусу і нещодавно отримав третю дозу.

Зазначимо, що тільки вранці 25 листопада Земана виписали із військового шпиталю. За даними лікарів, здоров’я президента Чехії значно поліпшилося. Попри це, медики радили Земану продовжити лікування в госпіталі.