ЄС змінить правила для в’їзду — з 1 березня туди завжди пускатимуть вакцинованих з усіх країн

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Європейський Союз вирішив кардинально змінити правила в’їзду до країн-членів. У ЄС більше не будуть вести списки «зелених» та «червоних» країн, а дозволять в’їзд усім, хто вакцинований або одужав від коронавірусу.

Відповідні пропозиції озвучили у Європейській комісії.

У ЄС пропонують, щоб з 10 січня 2022 року усі країни-члени ЄС (крім Ірландії), а також країни, які входять до Шенгенської зони (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія), дозволили в’їзд туристам, які вакцинувалися не лише препаратами, схваленими у ЄС (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson), а й схваленими ВООЗ (CoronaVac, Sinopharm, Covishield, Covaxin). Наразі країни-члени ЄС можуть вибирати, чи дозволяти в’їзд туристам, які вакцинувалися схваленими ВООЗ препаратами.

Також ті, хто одужав від коронавірусу протягом 180 днів до поїздки, теж повинні мати змогу в’їхати в будь-яку країну ЄС з 10 січня 2022 року.

Водночас у Єврокомісії зазначають, що ті, хто одужав або вакциновані вакцинами, не схваленими у ЄС, але схваленими ВООЗ, мають перед в’їздом здати тест на коронавірус.

Усі вакциновані туристи повинні завершити процес вакцинації щонайбільше за 9 місяців до в’їзду в ЄС, або ж отримати бустерну дозу. Це правило теж запрацює з 10 січня 2022 року.

Водночас діти з 6 до 17 років теж мають змогу подорожувати до ЄС з негативним ПЛР-тестом, навіть якщо вони не будуть вакциновані. Але країни-члени можуть за власним вибором запровадити для них додаткове тестування або карантин. Дітям до 6 років не потрібні будуть ані тести, ані вакцинація.

Наступний етап послаблення запланований на 1 березня 2022 року. З цієї дати ЄС планує повністю відмовитися від переліку безпечних для в’їзду країн. Таким чином, всі держави-члени Євросоюзу повинні дозволити в’їзд з будь-якою метою для вакцинованих людей та тих, хто одужав від коронавірусу, незалежно від держави, з якої вони прибувають. Невакциновані ж люди зможуть потрапити в ЄС винятково за певних умов (зазвичай, туризму серед таких умов немає).

«Часті оновлення списку ускладнюють туристам планування своїх подорожей. Нові правила забезпечать більшу чіткість та наочність для туристів та зроблять систему більш робочою. Зі зростанням масштабів вакцинації в усьому світі також є сенс скасувати обмеження на поїздки на підставі статусу людини, а не країни, з якої вона приїхала», — підкреслили у Єврокомісії.

Тепер всі нововведення має остаточно затвердити Рада ЄС. Тоді вони наберуть чинності.