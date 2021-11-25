Національна авіакомпанія UNA у 2022 році літатиме за 16 напрямками. Бюджет на рік становить €96 млн

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Нова українська національна авіакомпанія UNA розпочне польоти у 2022 році. Заплановано польоти на двох внутрішніх та 14 міжнародних напрямках.

Про це розповів консультант французької консалтингової компанії Aerogestion Патріс Фазьє на брифінгу 25 листопада, інформує ЦТС.

«Польоти на внутрішніх напрямках ми розпочнемо у 2022 році з двох напрямків. Потім у 2023 році ми відкриємо вже вісім напрямків. До 2026 року внутрішні рейси покриватимуть вісім напрямків та 7 000 перельотів на рік», — розповів він.

З 2022 року перевізник виконуватиме рейси за 14 напрямками.

«У цьому сегменті наш план на 2023—2026 роки — 37 пунктів призначення. У 2026 році загалом середньомагістральна мережа буде представлена ​​понад 15 тис. перельотів на рік», — уточнив Фазьє.

Обслуговування далекомагістральних міжнародних рейсів розпочнеться у 2023 році з одного напрямку, а вже до 2026 року зросте до пʼяти (2 100 рейсів на рік).

Наразі концепція флоту перебуває на стадії ревізії. Невдовзі його має сертифікувати EASA (Європейське агентство авіаційної безпеки), FAA (Федеральне управління цивільної авіації США) та українська авіаційна влада.

За словами спікера, у флоті буде три типи повітряних суден: вузькофюзеляжні турбореактивні літаки на 150—180 місць, турбопропи на 68—70 місць та далекомагістральні джети на 300—330 пасажирів.

«На 2022 рік у нас плануються 3—5 літаків. До 2023 року у нас буде 7—11 літаків, через рік — 12—17 літаків, а у 2025 році у нас буде 15—17 літаків. У 2026 році плануємо мати 14—20 літаків», — розповів Фазьє.

У перший рік роботи бюджет авіакомпанії становитиме 96 млн євро, а через рік — 50—60 млн євро.