Сина диктатора Муаммара Каддафі зняли з президентських виборів у Лівії

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Twitter / هەڤاڵ مەحمود

У Лівії сина диктатора Муаммара Каддафі зняли з президентських виборів. Його реєстрацію скасували через судимість.

Про це пише The Associated Press.

Вищий національний виборчий орган оприлюднив перелік кандидатів, яких не допустили до виборів. Серед них і 49-річний Саїф аль Іслам Каддафі. Він може оскаржити це рішення у суді.

Реєстрацію сина Каддафі скасували через його судимість. У 2015 році його засудили до смертної кари за насильство щодо протестувальників у 2011 році, коли лівійці повалили режим Муаммара Каддафі та вбили диктатора. Однак, це рішення суду досі заперечується, а з в’язниці його відпустили в 2017 році.

До того ж, Саїфа аль Іслама Каддафі розшукує і Міжнародний кримінальний суд через підозру у злочинах проти людяності.

Саїф аль Іслам Каддафі до повалення лівійського лідера вважався його наступником, він брав безпосередню участь у жорстокому придушенні повстання проти свого батька у 2011 році. Син Каддафі вважає «арабську весну» провалом і виправдовує політику свого батька.

Окрім сина Каддафі, у президентських виборах беруть участь командувач антиурядових сил Лівійської національної армії генерал Хафтар (якого підтримує Росія), чинний премʼєр-міністр Абдель Хамід Дбейба та спікер парламенту Іса Агіла Салех.