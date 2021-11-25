Помер ексмер Києва Олександр Омельченко

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Колишній мер Києва (1995—2006) Олександр Омельченко помер 25 листопада. Перед цим його госпіталізували зі значним ураженням легень внаслідок захворювання на COVID-19.

Про це повідомив президент «Ліко-Холдингу» Ігор Лисов.

«Сьогодні не стало Олександра Омельченка... Висловлюю глибокі співчуття родині та рідним щодо непоправної втрати», — написав Лисов у Facebook.

Також цю інформацію підтвердив чинний міський голова столиці Віталій Кличко.

«Не стало Олександра Омельченка... Колишнього міського голови столиці, голови КМДА, народного депутата, депутата Київради. Сан Санич, як ми його називали, завжди був енергійним, з мудрим гумором, порадами досвідченого управлінця. Ми були знайомі багато років. Колись він відвідував мої і брата поєдинки. Потім розповідав мені про нюанси політики, зокрема, в управлінні столицею», — написав мер та висловив співчуття родині.