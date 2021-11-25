МВФ удруге за осінь погіршив прогноз зростання ВВП України на 2021 рік

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Міжнародний валютний фонд погіршив на 0,3% оцінку зростання економіки України у 2021 році — до 3,2%. У жовтні цей показник знизили з 4 до 3,5%.

Про це йдеться у пресрелізі МВФ.

За даними фонду, відновлення економіки, яке почалося у другій половині 2020 року, зупинилося у 2021-му.

МВФ залишив без змін очікування зростання ВВП України у 2022 (на рівні 3,6%) та 2023 роках — 3,4%.

Також прогноз передбачає надходження прямих іноземних інвестицій на рівні 3,3% ВВП поточного року, 2,4% ВВП — наступного, 2,5% — у 2023-му.

Нагадаємо, 24 листопада Україна отримала другий транш від Міжнародного валютного фонду за програмою stand-by. Кошти у розмірі $699 мільйонів надійшли на рахунок Національного банку України.