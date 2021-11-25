Туреччина подала заявку на схвалення своєї вакцини проти коронавірусу Turkovac

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Міністерство охорони здоровʼя Туреччини подало заявку на схвалення своєї інактивованої вакцини Turkovac для екстреного застосування.

Про це повідомив глава МОЗ Туреччини Фахреттін Коджа на своїй сторінці у Twitter.

«Було подано заявку на отримання дозволу для використання нашої вітчизняної вакцини Turkovac», — заявив він.

За словами Коджі, у міністерстві сподіваються, що вакцину зможуть застосовувати в усьому світі для боротьби з коронавірусом ще до кінця 2021 року.

Зазначимо, вакцину Turkovac розробили вчені університету Ерджіяс у співпраці з Управлінням турецькими інститутами охорони здоровʼя (TÜSEB) при МОЗ Туреччини. Наразі завершується третя фаза клінічних випробувань.