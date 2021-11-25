Президента Чехії Земана виписали з лікарні. Через стан здоровʼя його намагалися відсторонити від влади
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
-
Президента Чехії Мілоша Земана виписали з лікарні, де він перебував півтора місяця.
Про це пише Česká televize.
Земан сам наполіг на тому, щоб його виписали із празького Центрального військового шпиталю. За даними лікарів, здоров’я президента Чехії значно поліпшилося. Попри це, медики радили Земану продовжити лікування в госпіталі.
Повідомляється, що з лікарні чеський лідер вирушить до резиденції, розташованої в замку Лани. Там він проведе урочисту церемонію призначення Петра Фіали прем’єр-міністром Чехії.
- 10 жовтня Земана через погіршення стану здоров’я госпіталізували в Центральний військовий шпиталь. Причиною госпіталізації президента називали проблеми з печінкою.
- 19 жовтня комісія Сенату з питань Конституції одностайно погодилася з тим, що 77-річний Мілош Земан має скласти повноваження глави держави. За даними Центрального військового шпиталю, він не в змозі виконувати свої президенські обовʼязки.
- Наприкінці жовтня чеська поліція розпочала перевіряти людей з оточення президента Мілоша Земана. Їх підозрюють у приховуванні інформації про справжній стан здоров’я глави держави та підробці документів.