«ЮНА». Зеленський оголосив про початок створення національної авіакомпанії

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Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський оголосив про початок створення державної авіакомпанії, яку планують назвати Ukrainian National Airlines (ЮНА).

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Було декілька робочих назв. На сьогодні це — Ukrainian National Airlines. Дуже символічно, Українські національні авіалінії — ЮНА. Як наша держава — з великою історією, але завжди енергійна, і юна, і об’єднана», — зазначив глава держави під час виступу на форумі «Велике Будівництво: Авіація. Туризм».

За словами президента, Україна готова інвестувати у повітряний флот, навантажувати українських виробників та залучати світових лідерів до обʼєднаних проєктів в авіабудівництві. Зеленський додав, що реалізація проєкту матиме на меті не лише збільшення прибутку та пасажиропотоку, а й підтримання іміджу та престижу України.