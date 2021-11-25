«ЮНА». Зеленський оголосив про початок створення національної авіакомпанії
- Автор:
- Олег Панфілович
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Пресслужба Офісу президента України
Президент Володимир Зеленський оголосив про початок створення державної авіакомпанії, яку планують назвати Ukrainian National Airlines (ЮНА).
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
«Було декілька робочих назв. На сьогодні це — Ukrainian National Airlines. Дуже символічно, Українські національні авіалінії — ЮНА. Як наша держава — з великою історією, але завжди енергійна, і юна, і об’єднана», — зазначив глава держави під час виступу на форумі «Велике Будівництво: Авіація. Туризм».
За словами президента, Україна готова інвестувати у повітряний флот, навантажувати українських виробників та залучати світових лідерів до обʼєднаних проєктів в авіабудівництві. Зеленський додав, що реалізація проєкту матиме на меті не лише збільшення прибутку та пасажиропотоку, а й підтримання іміджу та престижу України.
- У квітні 2020 року Зеленський заявив про можливе створення державної авіакомпанії, флот якої складатиметься з літаків держпідприємства «Антонов».
- Пізніше в Офісі президента заявили, що розраховують на запуск державного авіаперевізника у 2021 році.