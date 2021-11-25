У Криму «суд» заарештував 20 активістів, які зустрічали звільненого адвоката Семедляєва
- Автор:
- Костя Андрейковець
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В окупованому Криму російський суд заарештував 20 кримськотатарських активістів, яких затримали 23 листопада біля ізолятора у Сімферополі під час звільнення адвоката Едема Семедляєва.
Про це повідомляє «Кримська солідарність».
Активісти 24 листопада отримали адміністративні арешти від 10 до 14 діб за нібито масове порушення громадського порядку. У цій справі 14 діб отримав і журналіст Вілен Темерʼянов.
Крім того, девʼять активісток оштрафували на суму від 11 до 15 тисяч рублів (від 4 до 5 з половиною тисяч гривень).
- 23 листопада силовики затримали 31 активіста під будівлю ІТТ Сімферополя. Цього дня з ізолятора вийшов кримський адвокат Едем Семедляєв, де він провів 12 днів арешту за «непокору співробітникам поліції» — за відмову роздягатися.
- Наприкінці листопада стало відомо, що у Сімферополі в так званому Центральному відділі поліції № 3 силовики намагалися роздягти адвокатів, які захищають права кримських татар, що фігурують у справі «Хізб ут-Тахрір». Адвокати, у тому числі Семедляєв, відмовились виконувати наказ силовиків, і на них склали адмінпротоколи, а за тиждень заарештували.