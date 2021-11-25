У Криму «суд» заарештував 20 активістів, які зустрічали звільненого адвоката Семедляєва

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В окупованому Криму російський суд заарештував 20 кримськотатарських активістів, яких затримали 23 листопада біля ізолятора у Сімферополі під час звільнення адвоката Едема Семедляєва.

Про це повідомляє «Кримська солідарність».

Активісти 24 листопада отримали адміністративні арешти від 10 до 14 діб за нібито масове порушення громадського порядку. У цій справі 14 діб отримав і журналіст Вілен Темерʼянов.

Крім того, девʼять активісток оштрафували на суму від 11 до 15 тисяч рублів (від 4 до 5 з половиною тисяч гривень).