«Шахтар» слідом за «Динамо» втратив шанси на плей-оф весняної частини єврокубків

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У Мілані донецький «Шахтар» зіграв на «Джузеппі Меацца» проти італійського «Інтера» у рамках пʼятого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Гра закінчилася поразкою гірників 2:0.

У другому таймі «Інтер» відкрив рахунок — Іван Перішич виконав подачу на дальню стійку, де Микола Матвієнко програв боротьбу Еміліано Мартінесу і той з льоту пробив повз шахтарського голкіпера Анатолія Трубіна.

Після цього на 61-ій хвилині матчу господарям вдалося подвоїти свою перевагу. Едін Джеко майстерно підхопив м'яч та потужним ударом із 16-ти метрів пробив точно у ворота.

Таким чином програш гірників забрав у них шанси на плей-оф весняної частини єврокубків, а «Інтер» тим часом став лідером квартету.

Річ у тім, що «Шахтар» як і «Динамо» навіть за умови перемоги у шостому турі групового етапу Ліги чемпіонів вище четвертого місця не піднімуться. Після поразки від «Інтера» гірники за результатами пʼятого туру мають у своєму активі одне очко, тоді як молдавський «Шериф», який йде третім, після чотирьох ігор набрав шість пунктів.

Регламентом змагань передбачено, що команди групової частини Ліги чемпіонів продовжують участь у єврокубках у весняній частині лише якщо посідають перші три сходинки у своїх квартетах: перші два місця забезпечують участь в 1/8 фіналу ЛЧ, а третя сходинка делегує команду в 1/16 Ліги Європи.

Надалі у «Шахтаря» залишається тільки участь у поточному сезоні української Премʼєр-ліги-2021/22 та 1/4 фіналу Кубка України.

Єдиною українською командою, яка зберігає шанси на євровесну, залишається «Зоря». У Лізі конференції луганчани мають у своїй групі 6 очок та йдуть третіми. Завтра на них чекає зустріч у Римі з місцевою «Ромою».