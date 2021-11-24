Прем’єр-міністр Швеції подала у відставку через сім годин після призначення
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Flickr / Socialdemokraterna
Прем’єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон подала у відставку через сім годин після призначення. Усе через те, що партнер її партії по коаліції вирішив з неї вийти.
Про це пише SVT.
Партія зелених, яка була партнером по коаліції соціал-демократів, заявила увечері, що виходить з неї. Причиною цьому стало голосування в парламенті за бюджет, який підготувала опозиція.
Згідно з практикою, якщо одна з партій виходить з коаліції, то уряд має піти у відставку.
Андерссон зазначила, що все одно лишається готовою очолити майбутній уряд, навіть якщо його одноосібно сформують лише соціал-демократи.
Тепер спікер парламенту Андреас Норлен у четвер проведе консультації з усіма партіями з приводу формування нової коаліції.
- Уранці 24 листопада уперше в історії Швеції премʼєр-міністром стала жінка. Парламент королівства призначив на посаду Магдалену Андерссон — лідерку соціал-демократів. У шведській системі кандидат у премʼєр-міністри не потребує підтримки більшості в парламенті. Потрібно не набрати більшість голосів депутатів, а отримати менше половини голосів проти. Андерссон не підтримали 174 із 349 депутатів парламенту — усе вирішив один голос.