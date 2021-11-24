Суд закрив справу про обвал будинку в Дрогобичі, бо прокуратура не встигла передати обвинувальний акт
- Автор:
- Софія Телішевська
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Пресслужба ДСНС України
Дрогобицький міський районний суд закрив кримінальне провадження проти двох комунальників через обвал будинку у Дрогобичі у 2019 році. Справу закрили, бо прокуратура пропустила гранийчний термін скерування обвинувального акту до суду.
Відповідну ухвали оприлюднили у Єдиному реєстрі судових рішень.
Крім того, суд залишив без розгляду цивільний позов постраждалих внаслідок обвалу будинку про відшкодування їм завданих їм збитків.
Ухвалу ще можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.
- У ніч на 28 серпня у місті Дрогобич впала частина чотириповерхового житлового будинку. Рятувальники знайшли під завалами тіла восьми загиблих. Також травмувалися восьмеро людей.
- Внаслідок обвалу зруйновані приміщення семи квартир і перукарні, розташованої на першому поверсі. Сума завданих збитків становить 30 млн грн.
- 29 серпня у Львівській області поліція затримала двох працівників комунального підприємства у звʼязку з обвалом будинку в Дрогобичі. Підозру висунули працівники комунального підприємства – 58-річному чоловіку та 61-річній жінці.